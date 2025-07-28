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استخراج الرقم القومي مجانًا لـ 146 سيدة في الإسكندرية-صور

02:16 م الإثنين 28 يوليه 2025
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    استخراج الرقم القومي مجانًا لـ 146 سيدة بشرق الإسكندرية (1)
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    استخراج الرقم القومي مجانًا لـ 146 سيدة بشرق الإسكندرية (5)
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الإسكندرية – محمد عامر:

واصل المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، بالتنسيق مع حي شرق ومصلحة السجل المدني، تنفيذ مبادرة "بطاقتك حقوقك"، والتي تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان.

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي شرق، أنه جرى استخراج بطاقة الرقم القومي لـ 146 سيدة بالمجان بمركز شباب أبيس الثانية، وذلك بالتنسيق مع إدارة التنمية المحلية ووحدة تكافؤ الفرص.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف خدمة المرأة خاصة في مناطق الظهير الريفي، لاستصدار أوراق ثبوتية للسيدات دون أعباء مالية، بما يسهم في تمكينهن اقتصاديًا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأهابت رئيس حي شرق بكافة المواطنين والجهات المعنية، مواصلة التعاون لتوصيل الخدمات لمستحقيها، مشددة على أهمية تمكين المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة من خلال امتلاكها الوثائق الرسمية التي تكفل لها حقوقها القانونية والاجتماعية.

يشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تمكين المرأة من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، ومساعدتها على إثبات وجودها القانوني، بما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

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المجلس القومي للمرأة بطاقات الرقم القومي نهى خليفة
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