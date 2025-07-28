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نجاح عملية دقيقة لشاب مصاب بمرض "العظم الزجاجي" في مستشفى صدر المنيا

01:36 م الإثنين 28 يوليو 2025
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المنيا - جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن نجاح فريق طبي في إجراء عملية جراحية دقيقة وناجحة داخل مستشفى الصدر، لشاب يبلغ من العمر 22 عامًا، يعاني من مرض العظم الزجاجي (Osteogenesis Imperfecta)، وهي حالة وراثية نادرة تجعل العظام شديدة الهشاشة وعرضة للكسور المتكررة.

ووفقًا لبيان المديرية، فقد تعرّض الشاب لحادث أدى إلى كسر في العضد الأيمن، وعلى الفور جرى نقله إلى المستشفى، وتم تثبيت الكسر بنجاح باستخدام شرائح ومسامير.

ويُعاني المريض من تاريخ سابق من الكسور في عدة مواضع مختلفة بجسده بسبب طبيعة مرضه، ويتلقى أيضًا علاجًا منتظمًا لتنظيم ضربات القلب.

وأكدت مديرية الصحة بالمنيا، أن هذه العملية الناجحة تعكس الكفاءة العالية للكوادر الطبية والفريق الطبي المتكامل بمستشفى صدر المنيا، وقدرتهم على التعامل مع الحالات المعقدة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

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عملية جراحية مرض العظم الزجاجي مستشفى صدر المنيا
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