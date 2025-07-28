صرخات على طريق السادات.. أسماء ضحايا حادث ميكروباص الفتيات بالمنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

تحولت رحلة عمل صباحية إلى لحظات رعب ودماء، بعدما شهد طريق "كفر داوود – السادات" التابع لمركز السادات بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين، حادث تصادم مروع لسيارة ميكروباص تقل عددًا من الفتيات العاملات بأحد مصانع المواد الغذائية بمدينة السادات.

وكان رواد الطريق قد فوجئوا بانحراف السيارة واصطدامها بجانب الطريق، بعد فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة 11 فتاة وسائق السيارة.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن إلى الموقع لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم تحرير المحضر اللازم.

وكشف مصدر طبي بمستشفى السادات العام، أن المصابين وصلوا إلى المستشفى في حالة متوسطة، معظمها إصابات سطحية بين سحجات وكدمات، وتم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة للاطمئنان على حالاتهم.

وضمت قائمة المصابين كلًا من: "نسمة.س"، "آية.ا"، "مي.ع"، "أسماء.ع"، "نورهان.ع"، "سماح.إ"، "ياسمين.م"، "ياسمين.أ"، "آية.ح"، "ولاء.ع"، "شروق.ع"، بالإضافة إلى السائق "أحمد.إ".

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