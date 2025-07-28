"في طريقهن إلى المصنع".. إصابة 11 فتاة وسائق في حادث مروع بالمنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

شهد طريق "كفر داوود – السادات" صباح اليوم الإثنين حادث تصادم مروع، أسفر عن إصابة 12 شخصًا، بينهم 11 فتاة وسائق ميكروباص، وذلك خلال توجههم إلى عملهم بأحد مصانع المواد الغذائية في مدينة السادات.

وتعود تفاصيل الحادث إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بجانب الطريق، وسط حالة من الذعر بين الركاب.

وعقب وقوع الحادث، تلقى مرفق الإسعاف بلاغًا من الأهالي ورواد الطريق، ودُفعت عدة سيارات إسعاف إلى الموقع، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وصرّح مصدر مسؤول لـ مصراوي، أن الفتيات يعملن بإحدى شركات الأغذية بالمنطقة الصناعية، وأنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ولا توجد حالات خطرة حتى الآن.