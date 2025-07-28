محافظ أسيوط يتفقد مبادرة إعادة تدوير رواكد الأخشاب إلى مقاعد دراسية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة إعادة تدوير الرواكد من الأخشاب والمقاعد المدرسية المتهالكة، وذلك داخل ورش مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية، في إطار جهود المحافظة لتعزيز العملية التعليمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة التعليم الفني من خلال ربطه بسوق العمل.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيهاب عبد الحميد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب ممدوح جبر، رئيس حي غرب، وسيد جمال، مدير المتابعة الميدانية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وخلال تفقده للورش، تابع المحافظ مراحل إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمة وتحويلها إلى منتجات صالحة للاستخدام مثل المقاعد الدراسية والطاولات والكراسي. كما اطلع على ماكينة فرم الأخشاب، ووجّه بضرورة الاستفادة من نواتج التدوير في تصنيع الكونتر والخشب الحبيبي، مع التنسيق لطرح هذه المنتجات في مصانع الأخشاب بالمناطق الصناعية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويدعم الموارد الذاتية للمحافظة.

وأكد المحافظ أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لتحويل مدارس التعليم الفني إلى وحدات إنتاجية تتيح تدريبًا عمليًا للطلاب، مما يعزز مهاراتهم المهنية ويؤهلهم لسوق العمل، إلى جانب توفير بدائل اقتصادية للمؤسسات التعليمية.

كما شدد على أهمية تعميم التجربة على باقي مدارس التعليم الفني، مع نقل الرواكد من مختلف الجهات الحكومية إلى تلك المدارس لإعادة تدويرها، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وأشاد المحافظ بجهود قطاع التعليم الفني في تنفيذ المبادرة، مؤكدًا أن دعم مثل هذه المشروعات يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ ثقافة إعادة التدوير والاستثمار الأمثل للموارد في دعم التعليم والاقتصاد المحلي.