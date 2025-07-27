إجراءات رادعة.. "مصايف الإسكندرية" تكشف تفاصيل مشاجرة شاطئ النخيل

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية عن اتخاذها إجراءات رادعة تجاه واقعة مشاجرة شهدها شاطئ النخيل، بعد انتشار مقطع مصور يوثق اشتباكًا بين عدد من العاملين وبعض رواد الشاطئ، مؤكدةً أن الحادثة قوبلت بتحرك فوري من الجهات المعنية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة مساء الأحد، أن البلاغ ورد من مفتشي الإدارة بوقوع مشاجرة داخل الشاطئ، وعلى الفور جرى التنسيق مع الجهات الأمنية التي باشرت التعامل مع الموقف وفقًا للإجراءات القانونية.

وبحسب البيان، تم استدعاء مستأجر الشاطئ رسميًا ومساءلته عن الواقعة، وتحميله كامل المسؤولية عن سلوك العاملين التابعين له، كما جرى توقيع غرامة مالية كبيرة عليه، تطبيقًا لبنود كراسة الشروط التي تنص على التزام إدارة الشاطئ بالحفاظ على النظام واحترام الزوار.

وشددت الإدارة على أن سلوك العاملين في الشواطئ يقع ضمن مسؤولية المستأجرين، مؤكدة رفضها لأي تجاوز يؤثر على سلامة وراحة المواطنين، مشيرة إلى استمرار المتابعة الميدانية اليومية والتدخل الفوري لمواجهة أي مخالفات.

كما أكدت أن مثل هذه الحوادث الفردية لا تعكس السلوك العام للعاملين في الشواطئ التابعة لها، وأن الانضباط سيظل أولوية لضمان تقديم خدمات سياحية آمنة ومريحة للمصطافين.