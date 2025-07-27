تحرك رسمي عاجل لاحتواء أزمة تصدعات قرية أبويط ببني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

استجابةً لحالة القلق التي سادت قرية أبويط بمركز الواسطى، وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتشكيل لجنة فنية عاجلة لبحث أسباب الهبوط الأرضي الذي تسبب في تصدع 11 منزلًا، وحصر الأضرار وتقديم الدعم الفوري للأسر المتضررة.

وفقًا للتقرير المبدئي الصادر عن اللجنة، فقد تسبّب الهبوط في إحداث تصدعات متفاوتة في 11 منزلًا بالشارع المتضرر. وبيّن التقرير أن معظم هذه المنازل مكونة من طابقين أو ثلاثة، وقد طالت التشققات جدرانها بدرجات مختلفة، مما استدعى تقييمًا فوريًا لمدى سلامتها الإنشائية.

وعلى صعيد الإجراءات الإنسانية، كشف التقرير أن 9 من الأسر المتضررة لديها مساكن بديلة انتقلت إليها، بينما تم إيواء أسرتين بشكل مؤقت في مدرسة القرية الابتدائية.

وقد تولت مديرية التضامن الاجتماعي تقديم كل أشكال الدعم اللازم لهما، بما في ذلك توفير وجبات جافة ومستلزمات أساسية لضمان استقرارهما لحين إيجاد حل دائم.