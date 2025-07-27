الحكم بإعدام سفاح المعمورة في الإسكندرية (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل 3 أشخاص عمدُا مع سبق الإصرار، بينهم زوجته.

تضمن قرار المحكمة مصادرة جميع المضبوطات المتعلقة بالجرائم المرتكبة، وتسليم سيارة المجني عليه "م. إ" إلى ذويه، وإحالة الدعوة المدنية للجهة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وحسن محمد حسن، سكرتير المحكمة.

كانت هيئة المحكمة تسلمت تقرير مستشفى العباسية الخاص بالمتهم بعد إيداعه لمدة 15 يومُا، حيث خلص التقرير إلى سلامة قواه العقلية ومسؤوليته عن أفعاله، وإدراكه الكامل لحظة ارتكاب جرائمه.

وحضر المتهم الجلسة الماضية لمحاكمته والتي شهدت إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية وسط إجراءات أمنية مشددة مرتديا نظارة نظر، وممسكًا مصحفًا بيده، وبدأ في قراءة القرآن والدعاء.

واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم قصاصًا لما أرتكبه من جرائم، فيما أعلن محاميه تنحيه عن الدفاع عن موكله بعد ثبوت سلامة قواه العقلية، فيما تولى المتهم الدفاع عن نفسه.

واستمعت المحكمة لشهود الإثبات في وقائع ارتكاب سفاح الإسكندرية 3 جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، اثنين منهما مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه والسرقة، فيما شكك المتهم في أقوالهم.

وضمت قائمة شهود الإثبات في القضية التي حملت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان 25 شاهد إثبات جاءت في نص التحقيقات التي وردت في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.

وأكدت التحقيقات قتل سفاح المعمورة كل من "م.أ.م" مهندس، وزوجته "م.ف.ث" ربة منزل وموكلته "ت.ع.ر" ربة منزل، وإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنتين المستأجرتين بمعرفته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دفن المجني عليه الأول بأرضية وحدة سكنية مستأجرة بمنطقة العصافرة، ودفن المجني عليهما الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية بالمعمورة.