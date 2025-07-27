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لحظة انتشال جثمان سيدة من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار بعد 10 ساعات بحث - فيديو وصور

12:22 م الأحد 27 يوليو 2025
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أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الأحد، من انتشال جثمان سيدة مسنّة تُدعى "فاطمة. ع. أ"، تبلغ من العمر 77 عامًا، من تحت أنقاض عقار سكني مكوّن من ثلاثة طوابق انهار بالكامل في منطقة الفواخير بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك بعد نحو 10 ساعات من أعمال البحث والإنقاذ المتواصلة.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بانهيار عقار سكني بالكامل في المنطقة المشار إليها.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انهيار العقار بشكل كامل. وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن انتشال ثلاثة مصابين وهم: عبدالنبي ز. ح (85 عامًا)، أحلام ع. ع (52 عامًا)، وميرنا ن. ح (20 عامًا)، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم إخطار شركة الكهرباء والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتأمين الموقع، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول العقار المنهار حفاظًا على سلامة المواطنين وتيسيرًا لعمليات الإنقاذ.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الانهيار.

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