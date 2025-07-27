المنوفية – أحمد الباهي:

أنقذ فريق الجراحة العامة بمستشفى بركة السبع العام في محافظة المنوفية، شابًا يبلغ من العمر 18 عامًا، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة استغرقت ساعتين داخل غرفة العمليات، إثر إصابته بجرح نافذ أسفل القفص الصدري.

كان الشاب قد وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في الساعات الأولى من صباح الجمعة، مصابًا بنزيف حاد، وكشفت الفحوصات العاجلة عن وجود قطع في الحجاب الحاجز، وتهتك بالفص الأيمن من الكبد، ما أدى إلى نزيف داخلي خطر داخل تجويف البطن، استدعى تدخلاً جراحيًا فوريًا لإنقاذ حياته.

وبالفعل، جرى نقل المصاب إلى غرفة العمليات، حيث نجح الفريق الطبي في السيطرة على النزيف وإصلاح الأنسجة المتضررة بدقة، ليخرج المريض من الجراحة إلى وحدة الملاحظة وهو في حالة مستقرة.

وجرت العملية تحت إشراف الدكتورة أميرة داود، مدير المستشفى، والدكتور إبراهيم زكريا، رئيس قسم الجراحة العامة، وضم الفريق الجراحي الدكتور محمد حمدي سليم، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور عبدالرحمن سمير، طبيب الجراحة، والدكتور محمد جمال البلشي، استشاري التخدير ورئيس العمليات، والدكتور خالد شريبة، أخصائي التخدير، بمشاركة فريق التمريض وفنيي التخدير بالمستشفى.