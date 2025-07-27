مكون من طابقين.. انهيار عقار بمنطقة سوق ستوتة في الدقهلية- صور



الدقهليةـ رامي محمود:

انهار عقار مكون من طابقين في منطقة سوق ستوتة المتفرع من شارع الثانوية بمدينة المنصورة دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بحدوث انهيار في إحدى العقارات نطاق حى غرب المنصورة "منطقة سوق ستوتة".

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ البحري التابعة لادارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة ومسؤولي حي غرب المنصورة إلى موقع العقار.

ووجه رئيس حى غرب المنصورة، ومسئول الإشغالات، مدير الكوارث والأزمات، ومسئولي الإدارة الهندسية من فنيين ولجنة المنشآت إلى موقع العقار.

وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من طابقين بحوض البستان من سوق ستوتة، بالإضافة إلى وجود انهيار النصف الشرقي البحري من العقار بالكامل حتى سطح الأرض.

كما تبين من المعاينة أن الانهيار لم يسفر عن حدوث أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات، إذ تم عمل كوردونا أمنيًا بمحيط العقار حرصا على الماره والمواطنين.

تم رفع الآثار الناجمة عن الواقعة وفتح الشارع للماره والمواطنين، بالإضافة إلى فصل كافة المرافق عن العقار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.