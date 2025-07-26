احتفالية كبرى بالشرقية لتكريم "ملائكة الرحمة" في اليوم العالمي للتمريض

الشرقية - ياسمين عزت:

شهد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت 26 يوليو 2025، احتفالية نقابة التمريض باليوم العالمي للتمريض، والتي نظمتها النقابة العامة بالتعاون مع فرعها بالمحافظة، بقاعة "لو بالاس" في الزقازيق، تكريمًا لأطقم التمريض وتقديرًا لدورهم المهني والإنساني.

حضر الاحتفالية عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتورة سماح محمود نقيب تمريض الشرقية، إضافة إلى قيادات صحية، ومديري مستشفيات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأسر شهداء الجيش الأبيض.

وأعرب وكيل الوزارة في كلمته عن فخره بالدور البطولي الذي يؤديه أكثر من 25 ألف ممرض وممرضة بالشرقية، مشيدًا بالتزامهم ومهنيتهم، ومؤكدًا أن التمريض يمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية، وأن تكريمهم اليوم هو تكريم لكل فرد من أبناء هذه المهنة العظيمة.

كما أشادت نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود بمستوى الأداء التمريضي في الشرقية، مثمنةً جهود المديرية في دعم الكوادر ورفع كفاءتهم، فيما أكدت نقيب التمريض بالمحافظة، الدكتورة سماح محمود، أن هذا التكريم السنوي يُجسد قيمة العطاء والولاء داخل مهنة التمريض.

تضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى عن جهود التمريض خلال جائحة كورونا، وتكريم نحو 500 ممرض وممرضة من مختلف المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تقديم دروع تذكارية لعدد من القيادات الصحية وأسر شهداء التمريض، واختُتمت الفعاليات بفقرات فنية وغنائية أحياها الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية، في أجواء من الاعتزاز والاحتفاء.