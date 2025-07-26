إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أصيب ثلاثة أشخاص، مساء اليوم السبت، في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة عزبة شيحة – البر البطيء التابعة لمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

كانت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بإقليم القناة، تلقت بلاغًا بالحادث، و جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، لنقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من فتحي علي محمد، 37 عامًا، مقيم بأبو صوير، بحروق في الذراعين والصدر والقدمين والوجه بنسبة 70%، وندا فتحي علي، 28 عامًا، من نفس العنوان، بحروق في الوجه والذراعين والقدمين بنسبة 60%، وشوق مسلم أحمد، 50 عامًا، مقيم بأبو صوير، تعرضت لحالة اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.