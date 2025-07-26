شراكة بين "بداية" وجامعة الوادي الجديد الأهلية لتطوير منصات التعليم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذي عُقد اليوم السبت بجامعة كفر الشيخ، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الوادي الجديد الأهلية وشركة "بداية" لتسويق خدمات جامعة بنها، لتصميم وتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة، بما يتماشى مع أحدث تقنيات المواقع الذكية.

جاء التوقيع بحضور كل من: الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها ورئيس مجلس إدارة شركة بداية، والدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد الأهلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الموقع الجديد سيقدم خدماته باللغتين العربية والإنجليزية بكفاءة عالية، مع توفير لوحة تحكم شاملة لإدارة الصفحات والمحتوى، وربط الأخبار والمنصات التعليمية والوسائط المتعددة بجميع قنوات الجامعة الرسمية.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد العزيز طنطاوي عن سعادته بهذا التعاون، مشيرًا إلى أنه يُعد خطوة هامة ضمن توجه الجامعة لتصبح من جامعات الجيل الرابع والجامعات الذكية، لافتًا إلى أن التعاقد يشمل أيضًا الدعم الفني وتأمين الموقع، وبناء نماذج إلكترونية لخدمات مثل التوظيف والقبول وغيرها.