"وادي غربة".. منتجع بيئي فريد يُعيد الحياة لسياحة سانت كاترين (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تضم مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء عددًا كبيرًا من الأودية التي تُعد واحات طبيعية وسط مناطق جبلية شديدة الارتفاع، وتُعد هذه الأودية من مناطق الجذب السياحي الطبيعي، نظرًا لكونها تصلح لرحلات السفاري، وتضم أشجارًا، وبحيرات مياه، وحيوانات وطيورًا برية.

وقال الشيخ جميل عطية، الذي يعمل في قطاع السياحة البيئية كـ"دليل بدوي"، إن مدينة سانت كاترين تشتهر بالسياحة الدينية لوجود دير القديسة كاترين، وبالسياحة البيئية لما تمتلكه من نحو 37 واديًا متنوعًا، أشهرها وادي "غربة" الذي يُعد منتجعًا بيئيًا فريدًا من نوعه، لما يمتلكه من مقومات طبيعية خلابة، مثل: الجبال والوديان والطبيعة الصحراوية والأشجار، ما يوفّر تجربة استثنائية للزوار تمكّنهم من الاستمتاع بالطبيعة والهدوء والاسترخاء.

وأكد الشيخ جميل أن وادي "غربة" يوفر إطلالات طبيعية خلابة، وبيئة هادئة ومريحة تساعد الزوار على الاسترخاء والتخلص من التوتر، إلى جانب ممارسة الأنشطة الخارجية مثل المشي لمسافات طويلة والتخييم داخل غرف بيئية مريحة تُضاء بالشموع.

وأوضح الشيخ جميل، أن هذه الغرف بدائية وبسيطة لكنها مريحة، حيث تضم كل غرفة ثلاث مراتب، وطبلية، وحصيرة من البوص، وفتحات في الجدران لوضع الشمع، إضافة إلى فتحات للتهوية، مؤكدًا أن هذه الغرف بُنيت من الطوب الكاترينى والطفلة، مما يجعلها رطبة من الداخل في فصل الصيف، ودافئة في فصل الشتاء.

وأشاد الشيخ جميل، بقرار فتح وديان سانت كاترين مرة أخرى أمام السياحة البيئية بعد إغلاق دام لأكثر من عشر سنوات، وهو ما يسهم في تعزيز السياحة البيئية بالمنطقة وتنمية الاقتصاد المحلي. وأكد أن وادي غربة يشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين، خاصة في فصل الشتاء، للاستمتاع بشلالات المياه المتدفقة من قمم الجبال، والتي تسير في مجرى مائي بين الصخور، إلى جانب التعرف على النباتات الطبية والعطرية التي تفوح داخل الوادي وتضفي روائح زكية، إضافة إلى التنقل بين أشجار الفاكهة المختلفة التي تنمو على مياه الأمطار والسيول وتناول ثمارها العضوية.

وأشار الشيخ جميل إلى حرصه على توعية السائحين بأهمية الحفاظ على الطبيعة والبيئة، لحماية الموارد الطبيعية في المنطقة، خاصة أن سانت كاترين تُعد محمية طبيعية، وتضم العديد من النباتات الفريدة، والحيوانات والطيور النادرة.