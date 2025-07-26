عامل يعيد 3 هواتف مفقودة داخل نادٍ بالإسماعيلية ويرفض المكافأة



الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد نادي الشجرة بمحافظة الإسماعيلية واقعة تجسّد معاني الأمانة والإخلاص، بعدما أعاد أحد العاملين بالنادي ثلاثة هواتف محمولة لأصحابها، رافضًا قبول أي مكافأة مالية نظير أمانته.

وبحسب إدارة النادي، فإن العامل "فتحي هرمل" كان يؤدي مهامه اليومية في تفقد الحدائق والمنشآت داخل النادي، حين عثر على حقيبة سوداء منسية داخل إحدى الحدائق. وبفتحها بحذر، تبيّن وجود ثلاثة هواتف محمولة بداخلها، تُقدَّر قيمتها بأكثر من 30 ألف جنيه.

فتحي لم يتردد، وسارع بتسليم الحقيبة إلى مدير النادي، وتوثيق الواقعة رسميًا. وبعد ساعات قليلة، تواصلت والدة الأطفال الذين فقدوا الهواتف مع الإدارة، وحضرت إلى النادي، وتم التأكد من ملكيتها للمحتويات عبر مطابقة الأوصاف والتفاصيل.

وحين حاولت الأم التعبير عن امتنانها بعرض مكافأة مالية على العامل، رفضها قائلًا: "ده واجبي.. وأجري عند ربنا"، في موقف أثار إعجاب الحاضرين.

من جانبه، صرّح المحاسب محمود عبدالله، مدير نادي الشجرة، بأن مجلس الإدارة قرّر تكريم العامل فتحي هرمل رسميًا، تقديرًا لأمانته التي تعكس قيم العمل داخل النادي.

وأشاد رواد النادي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة، واعتبروها نموذجًا مشرّفًا يُعبّر عن أخلاق العامل المصري في أبهى صورها.