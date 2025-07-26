رضيع يبتلع 3 مفاتيح.. وتدخل طبي دقيق ينقذه من موت محقق



الشرقية - ياسمين عزت:

في واقعة طبية نادرة، نجح فريق طبي بوحدة الجهاز الهضمي والكبد ومناظير الأطفال بكلية الطب جامعة الزقازيق، بقيادة الدكتور حسام السعدني، في إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر، بعد استخراج ثلاثة مفاتيح معدنية من معدته.

وكان الطفل قد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.نقلته أسرته في حالة من الفزع والهلع، بعد ابتلاعه المفاتيح أثناء لهوه بها، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من فريق طبي متخصص يتمتع بكفاءة عالية ومهارة دقيقة.

وأجريت العملية بنجاح تام دون حدوث أي مضاعفات، تحت إشراف أطباء التخدير وطاقم التمريض والمعاونين، وسط متابعة دقيقة حتى تعافى الطفل

وقد عبّرت أسرة الرضيع عن عميق امتنانها للفريق الطبي، مثمّنين ما وجدوه من رعاية إنسانية واحترافية ساهمت في إنقاذ حياة صغيرهم في لحظة فارقة.

من جانبها، وجّهت إدارة الوحدة الشكر والتقدير لكل أعضاء الفريق الطبي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس المستوى الراقي الذي تقدمه مستشفيات جامعة الزقازيق في تقديم خدمة طبية متكاملة