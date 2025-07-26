حريق هائل يلتهم محلين ووحدتين سكنيتين فى ملوي -صور

المنيا- جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، على حريق هائل اندلع في محلين وامتد لوحدتين سكنيتين في أحد العقارات بوسط المدينة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بنشوب حريق في محلين بوسط مدينة ملوي، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه ومنع امتداده.

وجرى الدفع بأربعة سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، والذي امتد لوحدتين سكنيتين تعلو المحلات، وإخماده دون وقوع وفيات أو مصابين.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المحلين بالكامل، وبعض محتويات الشقتين، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما يواصل ضباط المعمل الجنائي جهودهم للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.