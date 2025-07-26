إعلان

حريق هائل يلتهم محلين ووحدتين سكنيتين فى ملوي -صور

12:02 ص السبت 26 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حريق هائل يلتهم محلين ووحدتين سكنيتين فى ملوي
  • عرض 7 صورة
    حريق هائل يلتهم محلين ووحدتين سكنيتين فى ملوي
  • عرض 7 صورة
    حريق هائل يلتهم محلين ووحدتين سكنيتين فى ملوي
  • عرض 7 صورة
    حريق هائل يلتهم محلين ووحدتين سكنيتين فى ملوي
  • عرض 7 صورة
    حريق هائل يلتهم محلين ووحدتين سكنيتين فى ملوي
  • عرض 7 صورة
    حريق هائل يلتهم محلين ووحدتين سكنيتين فى ملوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، على حريق هائل اندلع في محلين وامتد لوحدتين سكنيتين في أحد العقارات بوسط المدينة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بنشوب حريق في محلين بوسط مدينة ملوي، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه ومنع امتداده.

وجرى الدفع بأربعة سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، والذي امتد لوحدتين سكنيتين تعلو المحلات، وإخماده دون وقوع وفيات أو مصابين.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المحلين بالكامل، وبعض محتويات الشقتين، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما يواصل ضباط المعمل الجنائي جهودهم للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية بمركز ملوي محافظة المنيا حريق هائل يلتهم محلين في ملوي حريق وحدتين سكنيتين فى ملوي نشوب حريق في محلين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الداخلية تصدر بيانًا بشأن شائعة احتجاز ضابط داخل قسم شرطة بالقاهرة
"الحشيش ليس كالخمر" فتوى سعاد صالح تثير الجدل.. والأوقاف والإفتاء يردان
"مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل