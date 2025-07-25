أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، عن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط.

وأكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الانتهاء من تجهيز جميع مقار اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، مشددًا على أهمية نظافة اللجان وتهويتها الجيدة وتوفير الإضاءة المناسبة، إلى جانب المتابعة اليومية الميدانية من قبل مديري الإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات بانضباط.

وأشار دسوقي إلى إعلان جداول الامتحانات في أماكن واضحة داخل المدارس، مع الالتزام التام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وتطبيق معايير الجودة في أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، مع الحفاظ على سرية رصد الدرجات.

وأوضح وكيل الوزارة أن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل ستنطلق صباح غدٍ السبت الموافق 26 يوليو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 30 يوليو، وفقًا للجداول المعتمدة والمعلنة مسبقًا.

أما امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، ستنطلق يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، وتستمر حتى الأحد 10 أغسطس، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سلامة الطلاب وحسن سير العملية الامتحانية.