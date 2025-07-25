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تدخل جراحي ناجح ينقذ طرفًا حيويًا لمريض بمستشفى القنطرة غرب

10:26 م الجمعة 25 يوليو 2025

مستشفى القنطرة غرب

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الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شهد مستشفى القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، تدخلًا طبيًا عاجلًا أسفر عن إنقاذ طرف حيوي لمريض ثلاثيني، عقب تعرضه لإصابة بالغة في إبهام اليد اليمنى.

وكان المريض، وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من جرح قطعي عميق أسفر عن انفصال العقلة العلوية للإبهام.

وبدوره، باشر فريق الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحويله إلى قسم الجراحة، حيث جرى التعامل مع الحالة بدقة عالية وسرعة استجابة لإنقاذ الجزء المبتور.

وبعد تقييم الحالة من قِبل الفريق الجراحي، تقرر إجراء تدخل دقيق لإعادة العقلة المبتورة، وتكللت العملية بالنجاح، مما ساهم في الحفاظ على الوظيفة الحركية للإبهام.

ولم تقتصر الجهود على الطاقم الطبي فحسب، بل كان لفريق التمريض من أقسام العمليات والطوارئ والرعاية الداخلية دورٌ محوري في متابعة الحالة منذ دخول المريض وحتى استقرار حالته وخروجه من المستشفى.

وتعكس هذه الواقعة حجم التنسيق والتكامل بين مختلف أقسام مستشفى القنطرة غرب، وقدرتهم على التعامل السريع والمهني مع الحالات الحرجة، في إطار حرص المنظومة الصحية بالمحافظة على تقديم خدمات طبية عالية الجودة وإنقاذ الأرواح.

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مستشفى القنطرة غرب انقاذ طرف مريض عملية جراحية
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