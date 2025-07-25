الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، انطلاق فعاليات الأسبوع الخامس من مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد"، وسوق اليوم الواحد في نسخته الثانية عشرة.

ونُظّمت المباردة بمركز ومدينة التل الكبير، وسط حضور جماهيري كثيف من المواطنين، وذلك نيابة عن اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

وتأتي المبادرة ضمن توجهات المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال توفير كميات من الأسماك والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة الطازجة بأسعار تنافسية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

شارك في الفعاليات عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، حسني عيسى رئيس مركز ومدينة التل الكبير، الدكتور هاني عبد الخالق مدير عام الطب البيطري، المهندس أحمد النبوي مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومروة الخولي مدير إدارة البيئة.

وأكد اللواء طارق اليمني، على أهمية تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية لإنجاح المبادرات التي تُنفّذ في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول السلع بجودة مرتفعة وسعر مناسب، مشيرًا إلى أن مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" تعكس الدور الحيوي للمحافظة في ابتكار حلول عملية للأزمات الاقتصادية وتوفير الغذاء بأسعار مدعومة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أعلن عن إطلاق هذه المبادرة يوم الجمعة من كل أسبوع، ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف تخفيض أسعار الأسماك، وخاصة البلطي، الأكثر رواجًا، وبيعه بسعر أقل من التكلفة. وشدد على أن تتولى الوحدات المحلية الإشراف على التنفيذ، بحيث تنتقل المبادرة أسبوعيًا من مركز إلى آخر.

وأوضحت شيماء عمر أن مبادرة هذا الأسبوع شهدت مشاركة فعالة من مزارعي الأسماك وتجار السلع الغذائية، حيث تم توفير كميات كبيرة من الأسماك بأسعار رمزية، بالإضافة إلى مشاركة تجار الجملة في سوق اليوم الواحد لتقديم الخضر والفاكهة والسلع الأساسية، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الإسماعيلية بتكثيف المبادرات الميدانية.

في السياق نفسه، أشار المهندس أحمد النبوي إلى التعاون الكبير من أصحاب المزارع السمكية، حيث تم طرح نحو طن من سمك البلطي بأسعار تراوحت ما بين 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو، في إطار المسؤولية المجتمعية ومساهمة المنتجين في دعم المواطنين.

وأكد الدكتور هاني عبد الخالق أن الأسماك تم الكشف عليها من قِبل فرق الطب البيطري لضمان جودتها وسلامتها، وتم نقلها من المزارع إلى السوق بسيارات مخصصة وبإشراف من مديرية التموين لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان الغذائي.

وأوضح حسني عيسى رئيس مركز ومدينة التل الكبير أن المبادرة نُفّذت وفقًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بالتنقل بين مختلف الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أن السوق شهد إقبالًا واسعًا من الأهالي لما يقدّمه من سلع ذات جودة بأسعار مناسبة.

وتعكس المبادرة التزام محافظة الإسماعيلية بتوفير حلول واقعية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وسعيها المستمر لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال مبادرات تنموية وإنسانية تلبّي احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.