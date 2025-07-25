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"خلص عليها وهرب".. ضبط زوج قتل زوجته بدعوى الشرف بالمنوفية

01:09 م الجمعة 25 يوليو 2025

جثة - أرشيفية

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المنوفية - أحمد الباهي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، من تحديد موقع هروب زوج شاب، كان قد تخلص من زوجته في مسكن الزوجية بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات، قبل أيام، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بداعي الدفاع عن شرفه.

وكان الزوج قد أقدم على ضرب زوجته ضربًا مُبرحًا حتى الموت، بعدما شكّ في سلوكها، ثم اصطحب طفليه، ونقلهم إلى والدته وأخبرها أنه قتل زوجته لانحراف سلوكها، واستأمنها على رعاية أطفاله الصغار ولاذ بالفرار.

وضعت الجهات الأمنية خطة بحث، وباستخدام الأجهزة الحديثة حددت مكان هروبه، وألقت القبض عليه، وقد اعترف "إ.ع.أ" 27 عامًا، بارتكاب الجريمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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