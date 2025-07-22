"أنا قتلت مراتي خدي العيال".. شاب يقتل زوجته في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم رجل على التخلص من زوجته داخل منزلهم في قرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بعد شكّه في سلوكها وأنها على علاقة بأحد بالأشخاص.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بالعثور على جثة سيدة تُدعى "أ.ع.خ" داخل منزلها بقرية كفر داود بدائرة المركز، واتهمت أسرتها الزوج بارتكاب الواقعة.

وبمناقشة والدة المتهم، أفادت أن ابنها حضر قبل ساعات إليها وبرفقته طفليه وأخبرها بقتله زوجته، قبل أن يفر هاربًا.

ونقلت جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم الجامعي تحت تصرف النيابة العامة للعرض على الطب الشرعي، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.