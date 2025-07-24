محافظ الإسكندرية يبحث استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، وفدًا من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد، المدير التنفيذي، لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق المرحلة الثانية من المنظومة داخل المحافظة.

حضر اللقاء عددا من القيادات التنفيذية والصحية، من بينهم الدكتورة غادة ندا، مدير مديرية الشؤون الصحية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية، والدكتور المهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بالهيئة.

تناول الاجتماع عرض خطة العمل وآليات التنفيذ، والتجهيزات الفنية والإدارية المطلوبة، بما يضمن انطلاقة ناجحة للمنظومة في الإسكندرية، ويحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن التأمين الصحي الشامل يُعد من أولويات المحافظة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي ملف الصحة اهتمامًا كبيرًا ضمن استراتيجية "الجمهورية الجديدة".

وعلى هامش الاجتماع، شهد المحافظ توقيع عقدي تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وكل من مركز طب الأطفال بالإسكندرية، وأحد المستشفيات الخاصة، بهدف دمج المؤسسات الطبية المتخصصة في المنظومة، وتوسيع نطاق تقديم الخدمة التأمينية.

وشدد المحافظ على أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة، وتسهم في توفير رعاية طبية متكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" في مجال الصحة.