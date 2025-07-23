ضبط 7 أطنان من اللحوم الفاسدة قبل بيعها للمواطنين في جمصة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

في ضربة رقابية جديدة لحماية صحة المواطنين، أعلنت محافظة الدقهلية ضبط 7 أطنان من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المصانع بمدينة جمصه، وذلك خلال حملة موسعة شنتها مديريتا التموين والطب البيطري.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الحملات الرقابية تستهدف التأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، وردع المخالفين حفاظًا على الصحة العامة.

وأضاف المحافظ، أن الحملات تأتي ضمن خطة محكمة لتكثيف الرقابة على المحال والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف أشكالها.

وقال المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، إن الحملة تمت بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وأسفرت عن ضبط كميات ضخمة من اللحوم مجهولة المصدر وبدون فواتير، وسط شبهات قوية بعدم صلاحيتها للاستهلاك.

قاد الحملة الدكتورة شادية السعيد مأمور الضبط القضائي، وشارك فيها فريق من الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور سامح فتوح مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، إلى جانب الدكتور خالد عنبر والدكتورة هبة رحمو.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في واقعة تمثل جريمة غش تجاري تمس صحة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد مسؤولو المحافظة استمرار الحملات دون تهاون، مشددين على ضرورة التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالصحة العامة.