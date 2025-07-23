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قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بقتل تاجر المجوهرات أحمد المسلماني بالبحيرة

02:39 م الأربعاء 23 يوليه 2025

تعبيرية عن محاكمة

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البحيرة - أحمد نصرة:

حددت محكمة جنايات دمنهور 13 أغسطس المقبل موعدًا لأولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب.

وأشار، محمد يسري أبو رابح، محامي أسرة الضحية، بأن النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واقتران بجناية أخرى وهو الشروع في قتل أحمد الديباني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط كل من المدعو فارس.ع.م، وآخر، في ارتكاب الجريمة.

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.

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هذا المحتوى من

Manal el Alem

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محكمة جنايات دمنهور قتل تاجر الذهب البحيرة مركز شرطة رشيد
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