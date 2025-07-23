القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في قلب شبرا الخيمة، وبالقرب من شارع الجديد، كانت ماكينات الصراف الآلي تنتظر تغذيتها بالأموال كالعادة، لكن "سيف"، الشاب العشريني الذي بدأ لتوّه حياته المهنية، كان يخطط لشيء آخر تمامًا.

كان يُفترض أن يكون أول يوم عمل لسيف (26 عامًا) نقطة تحول إيجابية في حياته، بعد أن تم تعيينه كمساعد فني لتغذية ماكينات الصرف الآلي (ATM) بإحدى شركات نقل الأموال، بدأ الشاب تدريبه متطلعًا لمستقبل أفضل، في ذلك اليوم، تعلم سيف تفاصيل عمله الجديد، ربما تجول في مخيلته كيف سيغير هذا الراتب مسار حياته ويساعده في التغلب على "الضائقة المالية" التي كان يمر بها، لكن ما حدث في اليوم التالي لم يكن متوقعًا على الإطلاق.

سرقة بـ 2.4 مليون جنيه وسقوط سريع

لم ينتظر سيف طويلًا ففي اليوم الثاني من تدريبه، وبينما كان يقوم بمهمة تغذية إحدى ماكينات الصرف الآلي بشارع الجديد في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، غلبت عليه فكرة السرقة في لحظة ما، استغل سيف الفرصة واستولى على مبلغ 2.4 مليون جنيه، كانت صدمة كبيرة لسائق سيارة نقل الأموال الذي كان يرافقه، والذي سارع بإبلاغ الشرطة.

القبض على "سيف" واعترافه بالدافع

تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بسرعة تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص، تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا بالواقعة من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

بعد التأكد من صحة البلاغ وتحديد هوية المتهم، تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى دياب من ضبط "سيف" وبحوزته المبلغ المالي المسروق بالكامل، لم يحاول سيف الإنكار، بل أقر بارتكابه الواقعة، مؤكدًا أنه فعل ذلك لمروره بضائقة مالية شديدة.

بذلك، انتهت أحلام سيف في عمله الجديد نهاية مأساوية، ليجد نفسه خلف القضبان بعد يومين فقط من بدء مسيرته المهنية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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