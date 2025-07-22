القبض على مندوب تغذية ماكينات ATM سرق 2.4 مليون جنيه في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط مندوب تغذية ماكينات ATM تابع لإحدى شركات نقل الأموال، وذلك لقيامه بثاني يوم تدريب له بالشركة، بالاستيلاء على مبلغ 2.4 مليون جنيه، أثناء قيامه بتغذية الماكينة بشارع الجديد، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد فيه بورود بلاغاً للقسم من سائق سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الأموال أفاد فيه بقيام مندوب تغذية الأموال بالاستيلاء علي مبلغ مالي، وذلك أثناء تدريبهم له بثاني يوم للعمل له بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ، و أن المتهم يدعى "سيف أ" 26 سنة مساعد فني تغذية ماكينات الصرف الآلي ببنك مصر ومقيم 13 شارع جامع سلامة ببهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة المقدم مصطفى دياب، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبحوزته المبلغ المالي، بمواجهته أقر بارتكاب تلك الواقعة لمروره بضائقة مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.