الإسماعيلية -أميرة يوسف:

أعلنت محافظة الإسماعيلية، من خلال إدارتها العامة للإعلام وصفحتها الرسمية، عن موعد انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان المانجو الإسماعلاوي، والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025، وذلك بعد توقف دام عامين، وسط ترقب كبير من أهالي المحافظة وزوارها من مختلف أنحاء الجمهورية.

وتواصل أجهزة المحافظة الاستعداد على قدم وساق لإطلاق الحدث الأبرز في صيف الإسماعيلية، والذي يحمل شعار «فات سنتين»، ليعود المهرجان هذا العام بحلة جديدة ومفاجآت متنوعة، تشمل عروضًا فنية وترفيهية إلى جانب طرح كميات وفيرة من أجود أنواع المانجو الإسماعلاوي، التي تُعد من العلامات الزراعية المميزة للمحافظة، والمعروفة بمذاقها الفريد وتنوع أصنافها.

وفي دعوة جماهيرية واسعة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، شجعت الإسماعيلية المواطنين على المشاركة في الفعاليات، قائلة: «اجهزوا يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، جمعوا أصحابكم وعائلاتكم وأحبابكم واستمتعوا واتبسطوا معانا في المهرجان»، في إشارة إلى الطابع الاجتماعي والترفيهي الذي يتسم به المهرجان سنويًا.

وتبدأ أولى فعاليات المهرجان في نفس اليوم، حيث ينطلق موكب ترفيهي كبير في شارع محمد علي عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، يتضمن فقرات فنية واستعراضية تجوب الشارع الحيوي وسط تفاعل الأهالي والزوار.

وتُستكمل الفعاليات في حديقة نمرة 6 والتي ستشهد افتتاح سوق مفتوح لعرض وبيع المانجو بأصنافها المختلفة، حيث يتيح المهرجان فرصة مباشرة للمستهلكين للحصول على الفاكهة الأشهر في الإسماعيلية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

كما تستضيف القرية الأوليمبية فعالية “مانجو بازار”، وتتضمن بيع منتجات غذائية مبتكرة مشتقة من المانجو، إلى جانب مشاركة عدد من العارضين في الصناعات المرتبطة بالفاكهة الصيفية الأهم في المحافظة.

ويُعد مهرجان المانجو بالإسماعيلية تقليدًا سنويًا يعكس الهوية الزراعية للمحافظة، ويهدف إلى دعم المزارعين، وتحقيق انتعاشة اقتصادية عبر فتح منافذ تسويقية مباشرة، إلى جانب الترويج السياحي للإسماعيلية بوصفها عروس القناة وموطن الذهب الأخضر.