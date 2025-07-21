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قتل أخوه عشان "شباك".. ماذا حدث في الفيوم؟

08:57 م الإثنين 21 يوليه 2025

جريمة قتل - تعبيرية

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الفيوم - حسين فتحي:

لقي عامل مقتله وأُصيبت زوجته بجروح خطيرة في مدينة الفيوم، إثر تعرضهما للطعن على يد شقيق الضحية، في جريمة كشفت التحقيقات الأولية أن دافعها خلاف حول أعمال ترميم منزلية.

تلقت مديرية أمن الفيوم إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من المباحث الجنائية، حيث أفادت التحريات الأولية بأن مشادة كلامية نشبت بين الشقيقين بسبب أعمال ترميم في شرفة شقة المتهم.

وفقًا للتحقيقات، تصاعد الخلاف بشكل سريع، مما دفع المتهم (أحمد د. م، 45 عامًا) إلى استلال سكين والتوجه نحو منزل شقيقه (حسين د. م، 42 عامًا)، حيث باغته بطعنة أودت بحياته.

كما اعتدى على زوجة شقيقه التي أُصيبت بجروح بالغة، ونُقلت إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج وحالتها وصفت بغير المستقرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على أداة الجريمة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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