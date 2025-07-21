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مصرع 4 أشخاص بينهم طفل في حادث مروري بسوهاج

07:30 م الإثنين 21 يوليه 2025

مصرع 4 أشخاص بينهم طفل في حادث مروري بسوهاج

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي أربعة أشخاص، بينهم طفل، مصرعهم اليوم في حادث مروري بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وذلك إثر انقلاب سيارة خاصة كانوا يستقلونها في إحدى الترع المائية بالمنطقة.

كانت اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا بالواقعة، حيث أفادت التحريات الأولية بأن سيارة ملاكي انحرفت عن مسارها وسقطت في ترعة "عزبة النمر" بدائرة مركز شرطة المنشاة. وقد باشرت فرق الإنقاذ النهري عملها على الفور لانتشال الضحايا.

أسفر الحادث عن مصرع كل من: سامي بخيت ميخائيل (46 عامًا)، جرجس سامي بخيت (25 عامًا)، نعمة صبحي جرجس (40 عامًا)، والطفل فادي ميخائيل جميل (10 سنوات).

تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على الملابسات الدقيقة للحادث وإصدار التصاريح اللازمة.

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حادث مروري محافظة سوهاج صبري عزب مدير أمن سوهاج
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