بالصور- انقلاب سيارة نصف نقل في الإسماعيلية ونجاة قائدها

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد الطريق أمام مدخل قرية أبو سلطان، التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالبضائع، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث بقيادة فريق طبي مدرّب، للتعامل مع أي إصابات محتملة.

وبفحص الحالة في موقع البلاغ، تبيّن أن قائد السيارة نجا دون إصابات، كما لم يكن هناك أي ركاب آخرين في السيارة.

كما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع آثار الانقلاب وإعادة تسيير حركة المرور التي تعطلت بشكل مؤقت. وتبين من الفحص الأولي أن الحادث ناتج عن السرعة الزائدة على الطريق وفقدان السيطرة، خاصة مع وجود منحنى شديد قرب المدخل المؤدي للقرية.

وتقوم الأجهزة الأمنية حاليًا باستكمال التحقيقات ومعاينة السيارة والتحقق من سلامة أوراقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن مراجعة حالة الطريق في هذا القطاع لضمان السلامة المرورية