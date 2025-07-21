استعدادًا للشتاء.. رئيس صرف الإسكندرية يتفقد مشروعات صرف الأمطار- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة جاهزية مشروعات البنية التحتية الخاصة بصرف مياه الأمطار في نطاق حي المنتزه، شرقي المحافظة، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء.

استهل "نافع" جولته بتفقد أعمال الشنايش ومنظومة صرف مياه الأمطار ضمن مشروع إنشاء كوبري علوي بطريق ٤٥ الدولي، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، ورافقه في الجولة اللواء عاصم، رئيس الجهاز، وعدد من قيادات الشركة ومهندسي المشروع، حيث تم الوقوف على معدلات التنفيذ ومطابقتها للمواصفات الفنية، والتأكد من ملاءمتها لمتطلبات تصريف الأمطار في موسم الشتاء.

كما شملت الجولة زيارة ميدانية لكل من محطة عزبة الشامي ومحطة الإسكان والتعمير، حيث تم الاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المحطات، ومتابعة حالة المعدات ووحدات التشغيل والطوارئ، إلى جانب التأكد من جاهزية فرق الصيانة للتدخل السريع حال حدوث أي طوارئ.

وأكد نافع، في ختام جولته، على ضرورة التكامل بين الجهات المنفذة وشركة الصرف الصحي لضمان تنفيذ المشروعات بجودة وكفاءة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال قبل حلول موسم الأمطار.

وأشار إلى أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، حرصًا على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.