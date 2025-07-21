تفاصيل الخطة الاستثمارية لتطوير مدينة بورفؤاد في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ناقش الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد ببورسعيد، اليوم الإثنين، مشروع مقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية 2025 / 2027، والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وجرى عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي وُضعت بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية، والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمدينة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع على مستوى الدولة.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة شارع 15 سبتمبر بطول 920 متر بداية من شارع جواد حسني وصولاً لشارع الجامعة، فضلًا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية وتشمل منطقة مجمع المدارس بمنطقة معاشات هيئة قناة السويس ومساكن منخفض التكاليف، مؤكداً أن اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق رئيسية وفرعية.

وأشار إلى أنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي الحالي وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات، وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد، وبخاصة مشروعات الرصف.