انهيار صخري يقتل عاملًا في محجر جنوب قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي عامل في العقد الرابع من عمره مصرعه، يوم الأحد، بعد أن انهار عليه جزء من جبل أثناء عمله داخل محجر بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

وفور تلقي بلاغ بالحادث، انتقلت قوات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية إلى موقع المحجر، الذي يقع بالقرب من محور باسم فكري على طريق طيبة.

وتباشر الفرق جهودها لانتشال جثمان العامل، الذي حُددت هويته ويدعى رجب.م.ب (45 عامًا)، من تحت الأنقاض.

وقد باشرت السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة إهمال أو مخالفة لإجراءات السلامة المهنية في المحجر.