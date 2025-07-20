عاكس خطيبتي.. حبس شاب قتل فرانًا بالرصاص في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت النيابة العامة بمركز شرطة رشيد في محافظة البحيرة، حبس شاب عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك لاتهامه بقتل عامل داخل مخبز على خلفية مشادة وقعت بينهما بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة خطيبة المتهم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة رشيد، بوصول جثمان شاب يُدعى عصام السيد عامر، يعمل في أحد الأفران بشارع عبد السلام عارف بمنطقة الموقف القديم، مصابًا بطلق ناري أودى بحياته في الحال.

كشفت التحريات أن الجاني أقدم على إطلاق أعيرة نارية مباشرة تجاه الضحية داخل المخبز، ما تسبب في إصابته إصابة قاتلة، وذلك بدافع الانتقام بعد علمه بقيام المجني عليه بمعاكسة خطيبته.

وبعد ضبط المتهم ومواجهته، اعترف تفصيلًا بارتكاب الجريمة، موضحًا أن الدافع كان شخصيًا نتيجة شعوره بالإهانة والغيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على جثمان الضحية تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها بحبس المتهم.