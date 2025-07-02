حصاد دموي للطرق في يوم واحد.. 7 وفيات و65 مصابًا بحوادث متفرقة

محافظات- مصراوي:

شهدت عدة محافظات، اليوم الأربعاء سلسلة من حوادث الطرق المروعة، التي أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 65 آخرين، تراوحت الحوادث بين انقلاب سيارات نقل وميكروباصات، وتصادم سيارات ملاكي.

في محافظة أسيوط، وقع حادثان منفصلان خلّفا حصيلة كبيرة من الضحايا، ففي الصباح الباكر، لقي عامل مصرعه وأصيب 21 آخرون إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل مجموعة من العمال أعلى محور ديروط على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدخل قرية الحوطا.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، وتبين أن السيارة كانت تقل عمالًا من مركز ديرمواس بالمنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

وفي حادث آخر بأسيوط، أُصيب أربعة أشخاص من مركز البلينا بسوهاج، هم: أحمد حسن عبد الرحيم (50 عامًا)، ومحمد أحمد حسن (21 عامًا)، والأمير أحمد (32 عامًا)، وإبراهيم أحمد (32 عامًا)، إثر تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، جرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، وتولت النيابة التحقيق في أسباب الحادث.

وفي السويس، أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة ثلاجة على طريق السويس - الإسماعيلية، بعد نفق الشهيد أحمد حمدي.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي، وتراوحت إصاباتهم بين كسور في الأطراف وسحجات، مع انخفاض درجة وعي أحد المصابين.

وبدورها، رفعت إدارة مرور السويس آثار الحادث من حرم الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي

وفي بني سويف، لقي شاب يدعى "نبيل.م.ع" (22 عامًا) مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعدما صدمته سيارة مسرعة أمام هرم ميدوم بنطاق مركز الواسطى ، وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى طامية المركزي بالفيوم.

لم تكن محافظة المنيا بمنأى عن حوادث اليوم، حيث لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب 4 آخرون بكسور وجروح متفرقة، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بمواد البناء على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط.

وضمت قائمة المتوفيين: حسن أحمد (43 عامًا)، حسين سعيد (23 عامًا)، وآخر مجهول الهوية، فيما أصيب كل من فتوح محمد أحمد (54 عاما)، محمد حسن (32 عاما)، عرفة عيد (35 عاما)، ورضا عبد الظاهر (41 عاما)، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة، جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فيما تحفظت الأجهزة المعنية على السيارة.

في محافظة الدقهلية، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون جراء انقلاب سيارة ميكروباص على رافد (المنصورة ـ جمصة) أمام المنطقة اللوجستية بمركز طلخا.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال الأمن، أن الحادث وقع نتيجة انفصال العجلة اليسرى من الخلف، مما تسبب في انقلاب السيارة واصطدامها بالنيوجيرسي بمنتصف الطريق.

أما في أسوان، فكاد يوم الأربعاء أن يتحول إلى كارثة أكبر لولا العناية الإلهية، حيث أصيب 15 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي (أسوان - القاهرة) أمام مدخل قرية الكرابلة بمركز إدفو.

وضمت قائمة الضحايا اسماء: نجلاء أحمد عثمان (35 عامًا)، محمد منتصر عبد الصبور (عامين)، آية حمدى مجدى (22 عامًا)، شيماء عيد القط (7 أعوام)، عيد القط لبيب (55 عامًا)، محمد محارب لبيب (70 عاما)، محمد محمد الطاهر (40 عاما)، محمد حرب عبد العاطى (40 عاما)، غادة عبد الصبور محمد (30 عامًا)، محمد عبد الله سعيد (3 أعوام)، حمزة عبد الله سعيد (عامين)، خالد أحمد محمد (15عاماً)، عبد الرازق سعد الأمير (15 عامًا)، محاسن أحمد محمد (59 عامًا)، وأسماء على سيد (26 عامًا)، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصي.

ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة في أسوان، ففي نفس المنطقة، أصيب 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال أشقاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الكرابلة المؤدي للطريق الصحراوي، جرى نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بإدفو.

وضمت قائمة المصابين: مصعب أحمد إسماعيل، (35 عاما)، وشقيقته صابرين (35 عامًا)، ولميس عادل نور (15 عاما)، وأشقائها محمد (12 عاما)، وأحمد ( 8 سنوات)، ووليد (7 سنوات)، ونور (سنتين).

وفي محافظة قنا، أصيب سائق، جراء انقلاب سيارة نقل موتى كانت تحمل جثمان متوفي، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية البطحة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا بالواقعة، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف الأولى لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والثانية لنقل المتوفى من مكان الحادث.

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