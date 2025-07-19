خلافات أسرية تنتهي بجريمة بالمنيا.. شاب يقتل شقيقه ويسلم نفسه للشرطة

المنيا - جمال محمد:

شهدت قرية تونة الجبل التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، حادثًا مأساويًا، بعدما أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقه بطعنة نافذة في البطن، إثر خلافات أسرية متكررة بينهما، ثم سلّم نفسه طواعية للأجهزة الأمنية معترفًا بجريمته.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مركز شرطة ديرمواس، يفيد بوصول "حمادة. ح."، 25 عامًا، جثة هامدة إلى المستشفى، بعد إصابته بطعنة نافذة بالبطن، تسببت في وفاته في الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجاني هو شقيق المجني عليه الأكبر "ع. ح."، الذي دخل في مشادة كلامية معه تطورت إلى مشاجرة، انتهت بجريمة مأساوية.

وبحسب مصادر أمنية، توجه المتهم بنفسه إلى قسم الشرطة، وسلم نفسه معترفًا بارتكاب الواقعة، وأكد أن الخلافات الأسرية كانت سببًا في تصاعد حدة التوتر بينه وبين شقيقه الضحية.

حرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء، كما قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.