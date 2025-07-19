ذبحه بدم بارد.. قرار عاجل من النيابة ضد قاتل نجل شقيقه في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدرت نيابة مركز كفر الشيخ، اليوم السبت، قرارًا عاجلًا ضد عاطل متهم بقتل نجل شقيقه ذبحًا بسلاح أبيض "سكين" بعزبة الشوادفي بقرية دفرية التابعة لمركز كفر الشيخ.

وأمرت النيابة بانتداب طبيب بمستشفى للصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان مدى إدراكه ومدى معاناته لأمراض نفسية من عدمه، وسحب عينة دم منه وإرسالها للمعمل الكيماوي لبيان عما إذا كان هناك مواد مخدرة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يُفيد بعثور الأهالي على جثة طفل يُدعى "عمر.م.ا"، يبلغ من العمر 6 أعوام، مذبوحًا وملقاة داخل مصرف زراعي بالقرب من شريط السكة الحديد بمدخل قرية آمية.

وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الجثة بها جرح قطعي بطول الرقبة. وبسؤال والد المجني عليه، "محمود.ا.م.ا" (33 عامًا - عامل)، اتهم شقيقه "عبدالرحمن.ا.م.ا" (23 عامًا - عامل)، بقتل ابنه.

باشر محمد الخضراوي، وكيل نيابة مركز كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار ناجي ابورية، رئيس النيابة التحقيقات في الواقعة.

وأصدر قرارات أولية بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفل، وطلب المتهم للعرض على النيابة لإجراء التحقيقات معه لسؤاله في الواقعة وذلك بعد إلقاء القبض عليه، وضبط الأداة سلاح أبيض "سكين" المستخدمة في الواقعة.

وكشفت التحريات التي قادها المقدم محمد هاني، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم يُعاني من مرض نفسي (انفصام بالشخصية)، واستدرج الطفل المجني عليه بواسطة "توكتوك" يمتلكه شقيقهما الثالث "مصطفى.ا.م.ا" (29 عامًا - سائق).

وبمجرد وصولهما إلى منطقة نائية، أنزل الطفل من المركبة، وأخرج سكينًا من ملابسه وسدد له طعنة أدت لجرح طولي بالرقبة، ما تسبب في وفاته في الحال، ثم ألقى بجثته داخل مصرف زراعي بجوار السلاح المستخدم، وأبلغ شقيقه صاحب "التوكتوك" بارتكابه الجريمة.

ونُصبت الأكمنة اللازمة وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة، وأرشد عن مكان السكين المستخدم.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات في الواقعة. كما تم تحرير المحضر رقم 9140 لسنة 2025 إداري مركز شرطة كفر الشيخ.

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