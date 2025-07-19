جثة "طفل المصرف" تثير الذعر في كفر الشيخ.. والتحريات تكشف هوية القاتل"



كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره، يُعاني من اضطراب نفسي، على إنهاء حياة ابن شقيقه باستخدام سكين، ثم ألقى جثته في مصرف زراعي بنهاية عزبة الشوادفي التابعة لقرية دفرية بمركز كفر الشيخ.

وتلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يُفيد بعثور الأهالي على جثة طفل يُدعى "عمر.م.ا"، يبلغ من العمر 6 أعوام، مذبوحًا وملقاة داخل مصرف زراعي بالقرب من شريط السكة الحديد بمدخل قرية آمية.

وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الجثة بها جرح قطعي بطول الرقبة. وبسؤال والد المجني عليه، "محمود.ا.م.ا" (33 عامًا - عامل)، اتهم شقيقه "عبدالرحمن.ا.م.ا" (23 عامًا - عامل)، بقتل ابنه.

وكشفت التحريات التي قادها المقدم محمد هاني، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم يُعاني من مرض نفسي (انفصام بالشخصية)، واستدرج الطفل المجني عليه بواسطة "توكتوك" يملكه شقيقهما الثالث "مصطفى.ا.م.ا" (29 عامًا - سائق).

وبمجرد وصولهما إلى منطقة نائية، أنزل الطفل من المركبة، وأخرج سكينًا من ملابسه وأابه بجرح طولي بالرقبة، ما تسبب في وفاته في الحال، ثم ألقى بجثته داخل مصرف زراعي بجوار السلاح المستخدم، وأبلغ شقيقه صاحب "التوكتوك" بارتكابه الجريمة.

ونُصبت الأكمنة اللازمة وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة، وأرشد عن مكان السكين المستخدم.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات في الواقعة. كما تم تحرير المحضر رقم 9140 لسنة 2025 إداري مركز شرطة كفر الشيخ.