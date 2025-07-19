"فيديو مدفوع".. محامي المتهم يكشف مفاجآت في واقعة "بائع العسلية"

الغربية - مروة شاهين:

طالب المحامي رامي الشيخ، دفاع المهندس محمد الإمام، أحد أطراف واقعة "بائع العسلية" المثيرة للجدل بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، النيابة العامة باتخاذ إجراءات عاجلة لتكليف مباحث تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة، بالتحري عن هوية السيدة التي قامت بتصوير الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي دون علم أو إذن مسبق من موكله.

وكشف "الشيخ"، في تصريحاته لـ"مصراوي"، أن السيدة الظاهرة في الواقعة قدمت مبلغًا ماليًا للطفل سيف مخيمر، المعروف بـ"بائع العسلية"، لتصوير الفيديو واستغلاله.

وأكد محامي المتهم أن ظهور المهندس محمد الإمام في المقطع جاء دون رغبته أو موافقته، ما يُعد انتهاكًا صريحًا لقانون حماية الخصوصية.

وأشار "الشيخ" إلى أن نشر المقطع بشكل متعمد تسبب في إساءة وتشويه لموكله، وأدى إلى تعرضه لحملة تنمر إلكتروني، فضلًا عن مساس واضح بسمعته ومكانته الاجتماعية، وهو ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقه.

وأكد المحامي أن الواقعة لم تكن عفوية، بل جرى الإعداد لها بغرض إثارة الجدل والإضرار المتعمد بشخص المهندس محمد الإمام، مطالبًا بتوجيه الاتهام للسيدة التي قامت بالتصوير بنية الإيذاء النفسي والمعنوي، ونشر الفيديو بشكل يخالف القوانين.

وكانت جهات التحقيق قد استدعت الطفل سيف مخيمر ووالده لسماع أقوالهم في الواقعة، والوقوف على كافة الملابسات والدوافع وراء نشر المقطع الذي أثار موجة واسعة من الجدل على السوشيال ميديا.