إصابة شقيقين في انقلاب سيارة بطريق بورسعيد - الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب شابان من سكان منطقة الشهداء، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق بورسعيد بعد كوبري السلام، عند منطقة الدوران بمحافظة الإسماعيلية، وجرى نقلهما إلى مستشفى المجمع الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور دُفعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة كل من:

- إبراهيم فواز عبد الظاهر (18 عامًا) بجرح قطعي في اليد اليسرى بطول 8 سم.

- عبد الله فواز عبد الظاهر (16 عامًا) بجرح قطعي في فروة الرأس بطول 10 سم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية، وتم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهما، في حين تباشر الجهات المعنية التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.