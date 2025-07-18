إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب بمياه أبو الأخضر بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه بحر أبو الأخضر بطريق غزالة بنطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة ويؤكد حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه بحر أبو الأخضر بناحية طريق غزالة بمركز الزقازيق وانتقلت قوات الأمن إلى البلاغ.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي بعد انتشالها من مياه بحر أبو الأخضر بمعرفة فرق الإنقاذ النهري وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها.