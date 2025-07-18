لضبط السوق الدوائي.. محافظ أسوان يشكل لجنة لمراقبة الصيدليات (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أصدر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد محمود النجار، ممثل هيئة الدواء المصرية، تتولى مهمة المرور على الصيدليات داخل نطاق المحافظة، وذلك للتأكد من التزامها بعدم بيع الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة مدرجة في جداول القانون رقم 182 لسنة 1960، إلا بناءً على تذكرة طبية معتمدة من طبيب مختص.

ويهدف القرار إلى تشديد الرقابة على سوق الدواء في أسوان، وضمان عدم تسرب الأدوية المحظورة إلى خارج الأطر القانونية، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحد من سوء استخدام العقاقير المخدرة.

كما تختص اللجنة بالتحقق من مدى صلاحية الأدوية المتداولة داخل الصيدليات، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والقانونية في أماكن التخزين والتداول، مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح ذات الصلة.

ووجه المحافظ بأن تقوم اللجنة بعرض تقرير مفصل بنتائج أعمالها عليه شخصيًا فور الانتهاء منها، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية لضمان انضباط السوق الدوائي في المحافظة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود هيئة الدواء المصرية لمراقبة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وضبط الأسواق، ومنع تداول الأدوية المغشوشة أو المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مداهمة الأماكن غير المرخصة ومتابعة تطبيق معايير الجودة والفعالية في المؤسسات الصيدلية.