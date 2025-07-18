فيديو دعائي يثير الجدل داخل "طب بني سويف".. والجامعة تتحرك رسميًا

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الجمعة، إحالة واقعة تصوير فيديو دعائي لبلوجر داخل كلية الطب إلى التحقيق العاجل، وذلك بعد تداول المقطع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وإثارته حالة من الجدل بين الطلاب والمتابعين.

وكانت إحدى البلوجر قد ظهرت داخل أحد المعامل التعليمية بكلية الطب بجامعة بني سويف، وهي تسجّل مقطع فيديو ترويجيًا عبر صفحتها على مواقع التواصل.

تضمن الفيديو مشاهد تمثيلية بملابس غير مخصصة للعمل داخل المعامل، مما اعتبره البعض إساءة لصورة الكلية وخلطًا بين السياق الأكاديمي والمحتوى الترفيهي.

وأكدت إدارة الجامعة، في بيان رسمي، أنها لم تصدر أي موافقات رسمية بشأن تصوير هذا الفيديو داخل منشآتها، وأنها ترفض استغلال منشآتها التعليمية في أي مواد إعلامية أو دعائية دون الرجوع للإدارة المختصة والحصول على التصاريح اللازمة.

وأوضح البيان أن رئيس الجامعة وجّه بفتح تحقيق فوري في الواقعة لمعرفة كيفية دخول البلوجر إلى الكلية، وتحديد المسؤولين عن السماح لها بالتصوير داخل المعمل، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في المخالفة.

وشددت الجامعة على التزامها الكامل بالحفاظ على هيبة المؤسسات الأكاديمية واحترام قدسية العملية التعليمية، مشيرة إلى أنها حريصة على التصدي لأي تجاوزات تمسّ سمعتها أو تسيء للمجتمع الجامعي.