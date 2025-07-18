قافلة طبية مجانية ببني سويف تنجح في فحص 1502 حالة (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية النواميس بمركز الواسطى، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1502 مواطنا في 8 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، عظام، أسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 188 تحليل دم و طفيليات، و 10 حالات أشعة عادية، و تحويل 3 مرضى للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت القافلة ندوات للتثقيف الصحي حضرها 160 مواطنًا تناولت موضوعات عن الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فضلا عن إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطنًا.