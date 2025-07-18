بعد 48 ساعة.. انتشال جثة ثانية للشقيقات الغارقات في نيل أسيوط (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

بعد نحو 48 ساعة من البحث المضني الذي حبَس أنفاس قرية نزلة عطية التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، نجحت اليوم الجمعة، قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثة ثانية لإحدى الشقيقات الثلاث اللاتي غرقن في مياه نهر النيل، وسط حالة من الحزن والترقّب بين الأهالي.

وتمكنت فرق الغواصين من العثور على جثة الطفلة الثانية، بينما تتواصل الجهود المكثفة للعثور على الجثة الثالثة، في وقت لا تزال فيه العائلة المكلومة تترقّب على الشاطئ نهاية هذه الفاجعة القاسية.

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، روى الأب أيمن محمد حسن تفاصيل اللحظات الأخيرة التي جمعته ببناته الثلاث: آية، وإسراء، وأسماء. وقال الأب بصوت تختلط فيه الصدمة بالحزن إن الفتيات كنّ يساعدنه يوميًا في حصاد محصول "الجراو"، وفي يوم الحادث، غادر الحقل لبعض المشاوير، وفي لحظة الغروب توجهت البنات إلى ضفاف النيل لغسل أيديهن وأرجلهن من عناء يوم العمل.

لكن الكارثة بدأت حين انزلقت قدم إسراء وسقطت في المياه، لتسرع آية في محاولة إنقاذها، ثم لحقت بهن أسماء مدفوعة بالخوف والحب، إلا أن تيار المياه كان أقوى من محاولتهن، ليختفين في لمح البصر.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بغرق ثلاث شقيقات، لتبدأ فرق الإنقاذ النهري وفرق الغواصين عملية بحث استمرت يومين متواصلين، أسفرت حتى الآن عن انتشال جثتين، فيما لا تزال الجهود جارية للعثور على الفتاة الثالثة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب بدقة.

وفي مشهد مؤثر، ينتظر الأب والأم والأقارب على شاطئ النهر، بعيون تترقّب الماء، لعل الجسد الثالث يعود، في لحظة وداع أخيرة تُغلق فصلًا من الحزن لا يُنسى في ذاكرة القرية.

لينك البث المباشر:

اقرأ أيضًا:

"فيها جن"... والد أطفال أسيوط يكشف سرًا غامضًا عن موقع غرق بناته الثلاث بالنيل -فيديو

بعد 20 ساعة.. انتشال جثة إحدى الشقيقات الثلاث من نيل أسيوط (فيديو وصور)

أصوات البراءة غرقت.. كيف ابتلعت ترعة البداري أحلام الطفولة لثلاث شقيقات؟

"النيل أخد بناتي الثلاث".. أب يروي لـ "مصراوي" تفاصيل غرق آية وإسراء وأسماء بأسيوط

‬آية وإسراء وأسماء.. غرق ثلاث شقيقات في ترعة بأسيوط