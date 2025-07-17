أسيوط - محمود عجمي:

بعد نحو 20 ساعة من البحث المتواصل والقلق الذي خيم على قرية نزلة عطية بمركز البداري، أنهت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط، اليوم الخميس، الفصل الأول من فاجعة غرق ثلاث شقيقات، بانتشال جثة إحداهن من مياه النيل.

فيما تتواصل الجهود للعثور على الجثتين الأخريين، روى الأب المكلوم، أيمن محمد حسن، في تصريحات خاصة لمصراوي، تفاصيل اللحظات الأخيرة التي جمعت بناته "آية، وإسراء، وأسماء"، وكيف تحولت رحلة عملهن اليومية في الحقل إلى مأساة.

قال الأب بصوت يغالبه الحزن إن بناته كن ساعده الأيمن في حصاد محصول "الجراو" بأرضهم الزراعية. وفي يوم الحادث، تركهن لإنجاز بعض الأمور، وعند غروب الشمس، ذهبت الفتيات لغسل أيديهن وأرجلهن من عناء اليوم على ضفاف النيل. وهنا، بدأت الكارثة.

"انزلقت قدم إسراء وسقطت في المياه"، يروي الأب المشهد المأساوي، "فحاولت شقيقتها آية إنقاذها، ثم لحقت بهن أسماء بدافع الحب والخوف عليهما، لكن للأسف، جرفتهن قوة المياه جميعًا".

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ببلاغ من الأهالي بغرق الشقيقات الثلاث. وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وفرق الغواصين إلى موقع الحادث لبدء عمليات البحث التي استمرت طوال الليل وحتى اليوم.

وبينما تم انتشال جثة واحدة حتى الآن، تكثف فرق الإنقاذ جهودها في مياه النيل على أمل العثور على الجثتين المتبقيتين، لإنهاء معاناة أسرة تنتظر على الشاطئ اكتمال لم شمل بناتها للمرة الأخيرة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الحادث الأليم.