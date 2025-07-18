بعد حادث كوبري طوخ.. خريطة التحويلات المرورية على الطريق الزراعي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الزراعي بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الجمعة، اضطرابًا مروريًا كبيرًا، عقب "تحرك جزئي بكوبري مشاة بمدينة طوخ نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل كانت محمّلة بمعدة كبيرة بالجسر.

وتسبب الحادث في شلل مؤقت بالحركة المرورية على الطريق الزراعي في الاتجاهين، مما دفع الجهات الأمنية إلى تنفيذ تحويلات مرورية عاجلة لتخفيف الكثافات وتسيير حركة السير، حيث تم توجيه السيارات القادمة من محافظات الوجه البحري إلى القاهرة للدخول إلى مدينة طوخ ثم العودة مجددًا إلى الطريق الزراعي.

كما تم توجيه السيارات القادمة من القاهرة والمتجهة إلى محافظات الوجه البحري إلى طريق مشتهر ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي.

وأفاد شهود عيان أن السيارة المتسببة في الحادث كانت تسير محملة بمعدة ثقيلة، واصطدمت بجسم الكوبري ما أدى إلى بعض التلفيات على الفور.

وتواصل الأجهزة المعنية رفع آثار الحادث وإصلاح التلفيات، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين.