صورة لطفله منهارًا قادت إلى ذويه.. حادث مروع أعلى دائري القليوبية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي رجل في الـ48 من عمره مصرعه، مساء الخميس، في حادث مروع أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي في محافظة القليوبية، بعدما صدمته سيارة مسرعة، في مشهد مفجع حضره طفله الصغير الذي كان يرافقه وقت وقوع الحادث.

فور وقوع الحادث، سادت حالة من الذهول بين المارة، بينما أطلقت استغاثات عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث بادر شهود عيان بنشر صورة من بطاقة هوية الضحية، وصورة لطفله الذي كان في حالة صدمة شديدة، أملًا في الوصول إلى ذويه.

لاقت الاستغاثة انتشارًا واسعًا، وتمكن الأهالي من ربط هوية الضحية بقرية "دكما" التابعة لمحافظة المنوفية، حيث تم إخطار عائلته، التي سارعت إلى الحضور لموقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان واحتضان الطفل.